حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة وسر السؤال المفبرك في التاريخ| فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن السؤال المتداول عن الرئيس الثاني لمصر والذي احتوى في اختياراته على أسماء لاعبي كرة قدم حاليين، هو سؤال مفبرك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا التزييف هو تشويه سير الامتحانات وإحداث حالة من الارتباك بين الطلاب.

الامتحانات تسير بسلاسة ومستوى مناسب

وأوضح مدير تحرير أخبار اليوم، أن وزارة التربية والتعليم نفت أن يكون هذا السؤال قد ورد في امتحان التاريخ الذي جرى يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن الامتحانات، سواء في التاريخ أو الفيزياء، سارت بصورة سلسة وكانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد أن الصورة المفبركة للسؤال ظهرت قبل بدء امتحان التاريخ، وليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات تسريب الامتحانات من خلال نشر أسئلة قديمة أو معدلة.

شكاوى من امتحان الفيزياء لكنها متوقعة

وأشار رفعت فياض إلى أن امتحان الفيزياء يشهد عادة شكاوى من الطلاب، خاصة فيما يتعلق بصعوبة بعض المسائل وطول زمن الامتحان، مضيفًا أن هذا أمر متكرر في معظم سنوات الثانوية العامة. وأكد أن رغم هذه الشكاوى، فإن الامتحانات تسير بشكل منظم دون تسريبات حقيقية.