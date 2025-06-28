%50 مكون محلي.. و70% خلال عامين.. مصر تخطو بثبات بافتتاح مصنع «بوش» الألماني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح أول مصنع تابع لمجموعة "بوش" الألمانية في مدينة العاشر من رمضان يمثل طفرة جديدة في مسار التصنيع المحلي، حيث بدأ المصنع بنسبة مكون محلي 50%، ومن المستهدف أن تتجاوز هذه النسبة 70% خلال عامين.

مدبولي: مصر تتحول إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مدبولي: التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولويات الدولة مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق

نقلة نوعية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية

وأوضح مدبولي أن المصنع، الذي تديره شركة BSH التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة، يُعد أول منشأة لها في مصر وأفريقيا، ويُنتظر أن يُحدث فارقًا في سوق الأجهزة المنزلية من حيث الجودة والتنافسية، معتمدًا بشكل متزايد على مكوّنات مصرية.

تدريب 1000 مصري لإنتاج 350 ألف وحدة سنويًا

ويعمل في المصنع أكثر من 1000 شاب مصري، تم تدريبهم وفق أحدث نظم التشغيل والجودة، بهدف إنتاج نحو 350 ألف وحدة سنويًا، ما يعكس الاهتمام بالكفاءة البشرية إلى جانب التكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس الوزراء أن زيادة نسبة المكون المحلي ستُسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزز من قيمة الصناعة الوطنية، مضيفًا أن المصنع سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا في بعض الأجهزة المنزلية.

شهادة عالمية بثقة الاستثمار في مصر

وأشار مدبولي إلى أن مجموعة "بوش"، التي تمتلك فروعًا في 39 دولة حول العالم، اختارت مصر لتكون مركزًا جديدًا لها في القارة الأفريقية، وهو ما يُعد شهادة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري وفي قدرات الدولة على جذب الصناعة العالمية.