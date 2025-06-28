مدبولي: تدريب 1000 شاب مصري لقيادة أول مصنع لـ«BOSCH» في أفريقيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH التابعة لمجموعة "بوش" الألمانية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع الصناعة هو طفرة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الصناعي الإقليمي.

كوادر مصرية بكفاءة عالمية

قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن المصنع يعمل به أكثر من 1000 شاب مصري، تم تأهيلهم وتدريبهم على أحدث المعايير التكنولوجية لضمان إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالمية، مضيفًا: "نراهن على عقول وسواعد المصريين في تحقيق التميز".

منظومة إنتاج قوية بطموحات تنافسية

ينتج المصنع 350 ألف وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المكون المحلي من 50% حاليًا إلى أكثر من 70% خلال عامين فقط، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز الصناعات المحلية والاعتماد على الإنتاج الوطني.

مدبولي: التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولويات الدولة مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من مصنع بوش للأجهزة المنزلية..بث مباشر مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق

فخر الصناعة المصرية بعلامة عالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجموعة "بوش" الألمانية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "Bosch"، لها فروع في 39 دولة، واليوم تنضم مصر إلى هذه القائمة، قائلاً: "نفتخر بأن لدينا صرحًا صناعيًا يحمل اسمًا عالميًا على أرضنا".