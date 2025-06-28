أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 18

السعر: 3981 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

السعر: 4645 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

سعر الذهب عيار 24

السعر: 5308 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

السعر: 37160 جنيهًا

عوامل تسعير الذهب بشكل مختصر:

السعر العالمي للذهب: يتحدد بالدولار للأونصة، وأي تغيير عالمي يؤثر محليًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه: كلما ارتفع الدولار، زاد سعر الذهب في مصر.

العرض والطلب: زيادة الطلب أو قلة المعروض يرفع السعر.

التضخم وأسعار الفائدة: في أوقات التضخم، الناس تلجأ للذهب كملاذ آمن.

الأزمات العالمية: الحروب أو الأزمات الاقتصادية ترفع أسعار الذهب.

المصنعية والضرائب: تُضاف على السعر النهائي وتختلف حسب نوع الذهب.