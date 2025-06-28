أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الذهب عيار 18
السعر: 3981 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
السعر: 4645 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24
السعر: 5308 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
السعر: 37160 جنيهًا
عوامل تسعير الذهب بشكل مختصر:
السعر العالمي للذهب: يتحدد بالدولار للأونصة، وأي تغيير عالمي يؤثر محليًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه: كلما ارتفع الدولار، زاد سعر الذهب في مصر.
العرض والطلب: زيادة الطلب أو قلة المعروض يرفع السعر.
التضخم وأسعار الفائدة: في أوقات التضخم، الناس تلجأ للذهب كملاذ آمن.
الأزمات العالمية: الحروب أو الأزمات الاقتصادية ترفع أسعار الذهب.
المصنعية والضرائب: تُضاف على السعر النهائي وتختلف حسب نوع الذهب.