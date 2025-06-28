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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 18

السعر: 3981 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

السعر: 4645 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

السعر: 5308 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

السعر: 37160 جنيهًا

عوامل تسعير الذهب بشكل مختصر:

السعر العالمي للذهب: يتحدد بالدولار للأونصة، وأي تغيير عالمي يؤثر محليًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه: كلما ارتفع الدولار، زاد سعر الذهب في مصر.

العرض والطلب: زيادة الطلب أو قلة المعروض يرفع السعر.

التضخم وأسعار الفائدة: في أوقات التضخم، الناس تلجأ للذهب كملاذ آمن.

الأزمات العالمية: الحروب أو الأزمات الاقتصادية ترفع أسعار الذهب.

المصنعية والضرائب: تُضاف على السعر النهائي وتختلف حسب نوع الذهب.

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24

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