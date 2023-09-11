عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور محافظ الإسكندرية.. قصور الثقافة تشارك في مبادرة "أنت الحياة "ببرج العرب القديمة

صدى البلد

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي انطلقت صباح اليوم الأحد بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمقامة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

قدمت هيئة قصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدأت في تمام العاشرة صباحا بمدرسة رابعة العدوية، منها ورش أشغال يدوية تنوعت ما بين عمل حقائب من الكروشيه للمدربة هيام عبد الحميد، تصميم بوكيه ورد بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها للمدربة منى صلاح، وورشة إكسسوارات بالخرز تدريب صباح فرحات.

وخلال جولته التفقدية داخل المدرسة أشاد محافظ الإسكندرية بالأنشطة المقدمة من قبل هيئة قصور الثقافة التي تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الطفل والمرأة.

txt

73 عامًا على إنجاز فلورنس تشادويك.. أول امرأة تعبر بحر المانش

txt

مئوية سيد درويش|زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: تم منع أغانيه في الراديو حتى سبعينات القرن الماضي.. وعاش قريبًا من قلوب المصريين

وضمن الفعاليات أطربت فرقة أبو قير للموسيقى العربية الحضور بعرضها الفني الذي تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها، أغلى اسم في الوجود، حبیبتی یا مصر، أم الدنيا، مكتوبلي اغنيلك، ياللي عاش حبك يعلم، احلف بسماها وبترابها، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

جاء ذلك بحضور د.چاكلين عازر نائب المحافظ، العميد محمد نبيل مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، وعدد من ممثلي المجلس القومي للمرأة والوزارات المشاركة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة طوال فترة المبادرة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذ من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، منها حفلات فنية وورش أشغال يدوية، تستمر حتى منتصف سبتمبر الحالي.

ويشهد صباح غد الاثنين استكمال الورش الفنية المقامة بإشراف لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، إلى جانب عرض فني للأطفال تقدمه فرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت.

قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية العامة لقصور الثقافة هيئة قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تستقبل العاصفة دانيال اليوم

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

ترشيحاتنا

فرصة أخيرة لطلاب الدور الثاني للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

يارب جوزني وارزقني فلوس.. الإفتاء توضح حكم الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة

اليوم كريم الحسيني في ورشة «علاء الدين»

مرشحة رئاسة الزمالك: أمتلك من المهارات الأكاديمية والإدارية لإدارة النادي

استقبلها المجلس القومي.. القاهرة تتجاوز 75% من شكاوى المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين

طريقة عمل الارز بالجمبرى

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ