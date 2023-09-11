بحضور محافظ الإسكندرية.. قصور الثقافة تشارك في مبادرة "أنت الحياة "ببرج العرب القديمة

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي انطلقت صباح اليوم الأحد بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمقامة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

قدمت هيئة قصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدأت في تمام العاشرة صباحا بمدرسة رابعة العدوية، منها ورش أشغال يدوية تنوعت ما بين عمل حقائب من الكروشيه للمدربة هيام عبد الحميد، تصميم بوكيه ورد بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها للمدربة منى صلاح، وورشة إكسسوارات بالخرز تدريب صباح فرحات.

وخلال جولته التفقدية داخل المدرسة أشاد محافظ الإسكندرية بالأنشطة المقدمة من قبل هيئة قصور الثقافة التي تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الطفل والمرأة.

وضمن الفعاليات أطربت فرقة أبو قير للموسيقى العربية الحضور بعرضها الفني الذي تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها، أغلى اسم في الوجود، حبیبتی یا مصر، أم الدنيا، مكتوبلي اغنيلك، ياللي عاش حبك يعلم، احلف بسماها وبترابها، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

جاء ذلك بحضور د.چاكلين عازر نائب المحافظ، العميد محمد نبيل مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، وعدد من ممثلي المجلس القومي للمرأة والوزارات المشاركة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة طوال فترة المبادرة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذ من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، منها حفلات فنية وورش أشغال يدوية، تستمر حتى منتصف سبتمبر الحالي.

ويشهد صباح غد الاثنين استكمال الورش الفنية المقامة بإشراف لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، إلى جانب عرض فني للأطفال تقدمه فرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت.