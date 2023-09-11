مرت 73 عامًا على إنجاز فلورنس تشادويك، أول امرأة تعبر بحر المانش، حيث ولدت في 9 نوفمبر 1918 في كاليفورنيا، وكان لها مسيرة رياضية حافلة حققت خلالها العديد من الإنجازات التي يصعب تحقيقها، وأصبحت معروفة باسم "سباحة الأرقام القياسية".

تحطيم الرقم القياسي في عبور بحر المانش

تشادويك كانت المرأة الثانية عشرة التي تجرأت على عبور بحر المانش، وتمكنت من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل بواسطة جيرترود إيديرلس.

في أغسطس 1950، سبحت من فرنسا إلى إنجلترا في مدة 13 ساعة و23 دقيقة، وفي سبتمبر 1951، أكملت رحلة العودة من إنجلترا إلى فرنسا في 16 ساعة و22 دقيقة، مما جعلها أول امرأة تسبح في كلا الاتجاهين.

تشادويك كانت أيضًا أول امرأة تسبح في قناة كاتالينا، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لكل من الرجال والنساء بزمن قدره 13 ساعة و42 دقيقة.

قامت أيضًا بالسباحة في مضيق البوسفور وداردينيل ومضيق جبل طارق، حيث حققت أرقامًا قياسية عالمية.

عبور بحر المانش ثلاثة مرات

في عام 1953، قامت تشادويك بعبور بحر المانش من إنجلترا إلى فرنسا في 14 ساعة و42 دقيقة، وفي أكتوبر 1955، حملت الرقم القياسي لأسرع امرأة تعبر من إنجلترا إلى فرنسا بزمن قدره 13 ساعة و55 دقيقة، وقد تمكنت أيضًا من عبور بحر المانش ثلاث مرات بالكامل.

توفيت فلورنس تشادويك، هذه الشخصية الرياضية العالمية، في 15 مارس 1995 عن عمر يناهز 76 عامًا.