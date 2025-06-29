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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

88 مشروعا صناعيا مصريا تشارك بالمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصين

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
محمد صبيح

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض و خالد ميلاد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين في افتتاح الجناح المصري المشارك في فاعليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين.

تشارك مصر في هذه الدورة باعتبارها ضيف الشرف ويمثلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض وبدعم فعال من وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية.


يقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

قطاع المشروعات المتوسطة 

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن فعاليات الدورة الحالية من المعرض تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتؤكد التقدير العالمي لدور مصر الاقتصادي و الإقليمي و التطور الكبير الذي شهده قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعبر عن العلاقات المتميزة بين مصر والصين.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وأشار رحمي إلى أن الجهاز شارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (الهيئة العامة للمعارض والتمثيل التجاري) في عدة دورات سابقة للمعرض بعدد مميز من العملاء من أصحاب المشروعات، مؤكدا ان هذه الدورة شهدت مشاركة قوية لاختيار مصر ضيف شرف المعرض بجناح ضخم يضم ٨٨ مشروع صناعي مصري ويضم قاعة مخصصة لإجراء التعاقدات المباشرة بين تلك المصانع المصرية وزوار المعرض من المستثمرين  من كافة دول العالم.

وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية

وأكد عصام النجار إلى أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي الهام جاءت تلبية لدعوة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية  من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  - التمثيل التجاري مؤكدا أن هذه الدعوة تأتي وفقا لمكانة مصر الإقليمية ودورها الاقتصادي وفي ضوء ما تشهده من تطورات تقوم بها الحكومة المصرية وتؤكد من خلالها التزامها الكامل بتقديم كافة التيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وفي نفس الوقت العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.

واكد على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم مختلف أوجه الدعم لتيسير مشاركة أصحاب المشروعات في مختلف المحافل الدولية الهامة.

وأشاد الجانبان بالدور الهام والجهود التي يقوم بها مكتب التمثيل الجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد مما أسهم في نجاح المشاركة المصرية في مثل هذا المعرض الهام وفتح قنوات اتصال جديدة بين الشركات المصرية والصينية.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توسيع آفاق التعاون مع نظرائه من المؤسسات الصينية في المستقبل، وتفعيل مشروعات ومبادرات مشتركة أخرى تُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، ودعم رواد الأعمال الصغار، وبناء قدراتهم، وتوفير خطوط إنتاج حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجانب الصيني لتوطين العديد من الصناعات الهامة و التكميلية من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في الحد من الانفاق الدولاري .

جدير بالذكر أن كلا من جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض سبق وأن قاما بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف مشاركة مصر كضيف شرف في فاعليات هذه الدورة من المعرض.

تنمية المشروعات المفوض التجاري الهيئة العامة للمعارض التمثيل التجاري بالصين

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