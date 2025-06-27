قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق التهم شقة في العمرانية ونجاة سكانها
تفاصيل صادمة في اغتصـ.ـاب عامل لابنته بالطالبية
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقي والعمرانية وبولاق الدكرور
الأمن يكشف حقيقة انتشار الخارجين عن القانون في الحضرة بالإسكندرية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
ولعوا في الفرش.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الباعة الجائلين بحدائق القبة
رئيس مبادرة صحة المرأة: الطب الدقيق والجينوم البشري ثورة في علاج السرطان
وزير السياحة يعتمد الضوابط الجديدة لتنفيذ رحلات العمرة موسم 1447
إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يقصف ثلاثة منازل بغزة
الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر
هداف العرب في المونديال.. سالم الدوسري يحطم إنجاز الشحات وأبو تريكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عاما

باسل رحمي
باسل رحمي
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.

وأوضح رحمي أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة  الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى.

وقال رحمي إن كافة الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وقد شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.

وأكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط  لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.

وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى فخامة الرئيس المسئولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪  مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز  1441 معرضا وأشرك بها  32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت  المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.

ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأى اقتصاد.

جهاز تنمية المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة الأعمال الضرائب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

ترشيحاتنا

زهور بورسعيد : إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بعدد من الشوارع

إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بشوارع حي الزهور ببورسعيد

العرض المسرحى

انطلاق العرض المسرحي عروس الرمل بأسوان

ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية مكبرة

بورسعيد: ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر

بالصور

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد