جهاز تنمية المشروعات يفتتح غدا معرض صنع في دمياط لدعم مشروعات الأثاث



يفتتح جهاز تنمية المشروعات الدورة 24 من معرض (صنع في دمياط) الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة بوابة ٤ خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 5 يوليو القادم من الساعة العشرة صباحا و حتي العاشرة مساءً وذلك بمشاركة ما يقرب من ٨٠ مشروع متخصص في الاثاث و الديكور من صناع الأثاث الدمياطي

وقد أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على الاستمرار في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في القاهرة، باعتبار دمياط واحدة من أشهر التجمعات الإنتاجية لصناعة الأثاث المتميز محليا وعالميا وذلك بما يتفق مع خطط الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في محافظة دمياط وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.



وأشار رحمي إلى اهتمام الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم لصناع الأثاث في دمياط وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير المشروعات والحصول على فرص أكبر لتصدير الأثاث الدمياطي الشهير إلى مختلف بلدان العالم.



وقال رحمي إن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط لدعم صناع الأثاث ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016، بجانب أهمية إقامة مثل هذه المعارض بالنسبة للمستهلك المصري والذي يبحث عن منتج وطني متميز يتميز بالجودة و السعر المناسب

ويقدم المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات وبأسعار تنافسية مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى.