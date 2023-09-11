إغلاق 3 محال تجارية والتحفظ على 175 حالة إشغال شرقي الإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية بحي المنتزه أول، شرقي الإسكندرية، حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإلزام المحال التجارية والكافيهات بعدم التعدي على حرم الطريق العام، استجابة لطلبات المواطنين.

واستهدفت الحملة شارع عقل باشا، وشارع وديع باشور، وشارع مصطفى كامل، وشارع المشتل، وشارع ٢٠ من مصطفى كامل، وشارع أديب معقد، وشارع ابن حنبل.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ( 175 ) حالة إشغال متنوع وحواجز حديدية ، فضلا عن غلق ( 3 ) محال تجارية لم تلتزم بموعد الغلق المحدد بشارع خالد بن الوليد ، كما تم رفع كافة التعديات على حرم الطريق العام والتنبيه على المحال التجارية والكافيهات بالالتزام بعدم افتراش الأرصفة.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وحرص اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه اول بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة التعديات على حرم الطريق العام وافتراش الأرصفة مما يعيق حركة المرور والمارة.