صدام إنتر ميامي وباريس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-6-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 29-6-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان vs إنتر ميامي – 7 مساء – DAZN



فلامينجو vs بايرن ميونخ – 11 مساء – DAZN

وصل باريس سان جيرمان لقمة المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم ليواجه متصدر المجموعة الأولى" مجموعة الأهلي" إنتر ميامي.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة وسبقها هزيمة أمام بالميراس البرازيلي 2-0 وتعادل سلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية



أمريكا vs كوستاريكا – 2 فجر الإثنين