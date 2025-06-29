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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام إنتر ميامي وباريس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-6-2025 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

تقام اليوم الأحد 29-6-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان vs إنتر ميامي – 7 مساء – DAZN


فلامينجو vs بايرن ميونخ – 11 مساء – DAZN

وصل باريس سان جيرمان لقمة المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم ليواجه متصدر المجموعة الأولى" مجموعة الأهلي" إنتر ميامي.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة وسبقها هزيمة أمام بالميراس البرازيلي 2-0 وتعادل سلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية

أمريكا vs كوستاريكا – 2 فجر الإثنين

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان فريق الأهلي

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