تعليم القاهرة : إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، اليوم السبت، بجميع مدارس وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد واعتماد النتيجة.

وأكدت المديرية أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم التوجه إلى المدارس للاطلاع على النتائج ومعرفة الدرجات، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات

محافظ القاهرة



وكان قد اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح ٧٣ %

اعتمد القاهرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧٣ % وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٣١٦٢ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٧٥٢٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٤١١٤ .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٧٧.٩ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٠.٨٨ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦١% .