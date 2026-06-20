المحافظات تضع اللمسات النهائية.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدا

تستعد جميع المحافظات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد، وقد تم انهاء الاستعدادات النهائية لاجراء الامتحانات في سهولة ويسر على الجميع.

الشرقية

تفقد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق الحي وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في إطار تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن المتابعة المستمرة والاستعداد الكامل لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

شملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمحيط اللجان إلى جانب التأكد من جاهزية الإنارة العامة بالشوارع المؤدية إلى المدارس بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما حرص رئيس الحي على مراجعة مستوى الخدمات المقدمة بمحيط المدارس والتأكد من انتظام العمل بكافة المرافق الحيوية لضمان تهيئة الأجواء الملائمة لسير العملية الامتحانية بصورة منتظمة.

وأكد رئيس حي ثان الزقازيق استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية التابعة للحي مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات.

وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي طوال فترة الامتحانات لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بمحيط اللجان تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة وحرصا على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم.

بورسعيد

عقد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، استهدف من خلاله رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.



جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس لجنة النظام والمراقبة و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات ورئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.



وافتتح وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى جاهزية تعليم بورسعيد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 من خلال 17 لجنة رئيسية مجهزة على أعلى مستوى بكافة الاحتياجات والأجهزة المكتبية وتوفير التهوية الجيدة والأثاث المدرسي التي جميعها تلبي احتياجات القائمين على العملية الامتحانية والطلاب.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026



وخلال كلمته أعلن رئيس امتحانات الشهادة الثانوية العامة عن تطبيق نظام تجمعات اللجان في امتحانات الثانوية العامة 2026 لأول مرة انطلاقا من محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن نظام اللجان المجمعة سيحول دون وقوع أي وقائع مخالفة لنظام الامتحانات وإحكام السيطرة التامة على اللجان رغم زيادة عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة.



المنوفية

تفقد صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ،جاهزية استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة والمقرر انطلاقها غداً الأحد 21 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير مناخ ملائم وهادئ لكافة المشاركين في المنظومة التعليمية وتوفير كافة سبل الأمان والراحة لهم ، جاء ذلك بحضور حسن الشامي وكيل مديرية التربية والتعليم ، نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية مدارس الشهيد عبد الرحمن حسن الديب ( الأحمدية سابقاً ) ، السيدة خديجة الابتدائية بنطاق حي غرب شبين الكوم ، واطمأن بنفسه على التجهيزات الكاملة بالاستراحات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ الملائم للمراقبين والملاحظين طوال فترة إقامتهم ، بما يضمن لهم الاستقرار الكامل تزامناً مع انطلاق ماراثون الامتحانات.

وشملت الجولة ، تفقد المحافظ لعدد من لجان مدارس المساعي المشكورة ، الثانوية العسكرية بنين ، للوقوف على التجهيزات النهائية والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب وتوفير أقصى درجات الراحة وسبل الأمان خلال فترة الامتحانات ، مشدداً على تضافر الجهود بين كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والتعامل الفوري مع أي معوقات وتقديم الدعم اللوجيستي وتسخير كافة الامكانيات والتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لرؤساء الوحدات المحلية وتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الاشغالات بمحيط اللجان لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية بالإضافة إلى انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام وربطها بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم للتعامل اللحظي مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أنهت استعدادها من تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تستقبل غدًا الأحد 8 لجان امتحانية موزعة على مختلف مدن المحافظة، لأداء امتحانات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية اللجان الامتحانية بالكامل، مشيرة إلى الانتهاء من تجهيزها وتوفير جميع الإمكانات اللازمة بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأوضحت أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدًا الأحد وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لافتة إلى أن اللجان الامتحانية موزعة بواقع لجنتين بمدينة طور سيناء، ولجنة واحدة بكل من مدن أبو رديس، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.

وأضافت أن طلاب مدينة سانت كاترين يؤدون امتحاناتهم داخل لجنة مدينة أبو رديس، بينما يؤدي طلاب مدينة طابا امتحاناتهم بمدينة نويبع، وفقًا لخطة توزيع اللجان المعتمدة على مستوى المحافظة.

وشددت وكيل الوزارة على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بمحيط اللجان، مع منع تواجد أولياء الأمور بالقرب منها، حفاظًا على حالة الهدوء والتركيز التي يحتاجها الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما وجهت رؤساء اللجان بحسن معاملة الطلاب وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، خاصة الحالات المرضية، والعمل على تهيئة بيئة امتحانية مناسبة وآمنة. وأكدت الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المراقبين، على أن يقتصر استخدامها على رئيس اللجنة فقط لمتابعة سير العمل والتواصل في الحالات الضرورية.

وأشارت إلى أنه تم دعم جميع اللجان بمراوح إضافية وتوفير كميات كافية من المياه المبردة، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في توفير أقصى درجات الراحة للطلاب ويساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتساعد على سير