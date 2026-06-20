استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع، بخصوص الشكوى المقدمة من الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال، بداعي الإساءة له خلال ظهوره على القناة.

وكان قد تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى رسمية من المحامي الأستاذ أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة TEN وعبر فيديوهات ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.