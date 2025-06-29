مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في تصادم مروع بين سيارتين بطريق سفاجا - قنا

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب أربعة آخرون صباح اليوم، إثر تصادم مروع بين سيارتين تريلا بطريق سفاجا – قنا، عند الكيلو 25 في اتجاه مدينة سفاجا.

وقد تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثماني الضحيتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

وتناشد الجها المعنية جميع قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة، خاصة على الطرق الجبلية والصحراوية، حفاظًا على أرواحهم وسلامة الآخرين.