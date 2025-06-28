مصرع سائق وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث سير مروع، أسفر عن مصرع سائق وإصابة اثنين من مستقلي سيارة ربع نقل، إثر انفجار أحد إطارات السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل، قيادة المدعو "حمدي ع. ع. م"، 49 عامًا، سائق، ويقيم بناحية الطليحات دائرة مركز جهينة.

اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأيسر الخلفي، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، كما أسفر الحادث عن إصابة مستقلي السيارة.

وهما:" محمود م. ع. ق، 32 عامًا، عامل مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج- أشرف م. ا. ج، 39 عامًا، عامل مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، ويقيم المصابان بذات الناحية"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصابين، أيدا مضمون ما جاء بالفحص، وأكدا أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة، ونفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.