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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

25 ألف سائح أوروبي يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 126 رحلة دولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا في حركة الطيران الوافد من أوروبا، حيث يستقبلان ما مجموعه 126 رحلة جوية دولية تقل على متنها نحو 25 ألف سائح من جنسيات أوروبية متعددة، في مؤشر على استمرار انتعاش الحركة السياحية بالبحر الأحمر.

الغردقة في الصدارة بـ109 رحلة دولية

ويشهد مطار الغردقة الدولي وحده وصول 109 رحلات طيران دولية، قادمة من عدد من العواصم والمطارات الأوروبية، تنقل ما يقرب من 21 ألف سائح. 

وتواصل سلطات المطار تطبيق الإجراءات الأمنية والصحية المعتمدة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

مرسى علم يستقبل 17 رحلة أوروبية متنوعة

أما مطار مرسى علم الدولي، فيستعد اليوم لاستقبال 17 رحلة جوية دولية، ضمن جدول أسبوعي يضم 175 رحلة بدأت بالوصول منذ السبت الماضي وتستمر حتى غدٍ الجمعة. 

وتشير التقديرات إلى أن الرحلات القادمة اليوم ستجلب نحو 3 آلاف سائح.

وتتنوع الوجهات الأوروبية القادمة إلى مرسى علم، حيث تشمل الرحلات اليوم خمس رحلات من بولندا، وأربع من جمهورية التشيك، وأربع من ألمانيا، إلى جانب رحلتين من سويسرا، ورحلة من إيطاليا، وأخرى من هولندا، ورحلة قادمة من مالدوفا، إضافة إلى رحلة داخلية.

تأهب ومتابعة لتدفق السياح

وتواصل الأجهزة المختصة بالمطارات حالة الاستعداد القصوى لاستيعاب التدفقات السياحية المتزايدة، بالتنسيق مع شركات الطيران والفنادق وشركات النقل السياحي، لضمان تجربة سلسة وآمنة للزائرين.

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