التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة

أوقف مسؤولو حي جنوب الغردقة سيارة نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات مبانٍ "رتش" على أحد الطرق العامة، وقرروا توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع التحفظ على السيارة لمدة شهر.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس حي جنوب الغردقة، اللواء أحمد مهدي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة مواجهة المخالفات البيئية في نطاق المدينة.

وأكد مهدي أن تطبيق قرارات المحافظ سيكون حازمًا على كل من يخالف القواعد البيئية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع أصحاب سيارات النقل غير الملتزمين، وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تشوّه المظهر الحضاري وتضر بالصحة العامة.

وأضاف رئيس الحي أن فرق العمل التابعة للحي تواصل مهامها يوميًا، صباحًا ومساءً، لضبط النظام والتعامل الفوري مع أي مخالفات، سواء في مجال البناء العشوائي، أو التعديات البيئية، أو الإشغالات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لفرض الانضباط ومكافحة العشوائيات، والحفاظ على البيئة والسلامة العامة في مدينة الغردقة.