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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. مصر تواجه ألمانيا ببطولة العالم لشباب كرة اليد تحت 21 سنة

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
محمد سمير

يواجه المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 21 سنة "مواليد 2004" بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، نظيره الألماني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة العالم رقم 25 المقامة بدولة بولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري.

وكان المنتخبان قد التقيا من قبل في ختام الدور الرئيسي من المجموعة الرابعة وفاز منتخب الماكينات الألمانية بنتيجة 29-25.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز مساء الجمعة على نظيره السلوفيني بنتيجة 33-30، فيما فاز المنتخب الألماني على نظيره النرويجي بنتيجة 33-29.

مشوار منتخب شباب كرة اليد في بطولة العالم

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر المجموعة الثامنة في الدور التمهيدي محققًا العلامة الكاملة، حيث استهل مشواره بالفوز على السعودية بنتيجة (35-30)، ثم تغلب على البحرين (28-19)، واختتم مبارياته بفوز مثير على منتخب إسبانيا بنتيجة (30-29).

وفي الدور الرئيسي، نجح منتخبنا الوطني في الفوز على المنتخب السويسري بنتيجة 28-25، قبل أن يخسر أمام نظيره الألماني بنتيجة 25-29.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وألمانيا ببطولة العالم لشباب كرة اليد

تذاع مباراة مصر وألمانيا ببطولة العالم لشباب كرة اليد في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك عبر شاشة “أون سبورت”، ويسبقها استوديو تحليلي للتحليل الفني لأحداث المباراة، كما ستنقل قناة الكويت الرياضية مباريات البطولة بشكل عام.

قائمة منتخب مصر لشباب كرة اليد تحت 21 سنة

واصطحب "أبو المجد" رفقته 18 لاعبًا وهم: “يوسف ناجي إيميل - يوسف وليد أحمد - بلال إبراهيم مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى بركة - محمد عبد الغني عبد الغني - محمد صلاح محمود - عمر عدلان محمد - زياد مهند حشاد - محمد وائل عبد اللطيف - فراس مروان رجب - يوسف أحمد عبد الغني "لؤلؤة" - محمد عماد شعبان "أوكا" - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هايمن يوسف - أحمد تغيان عبد الستار - معاذ عزب إبراهيم".

وكان منتخب الشباب قد استعد لهذه البطولة بخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره التونسي ونجح في الفوز بهما، كما شارك هذا المنتخب في البطولة العربية للكبار والتي أقيمت بالكويت الشهر الماضي وحل فيها في المركز الرابع.

وكانت مصر قد توجت عام 1993 بلقب بطولة العالم حينما استضافتها القاهرة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي على حساب منتخب الدنمارك العتيد.

المنتخب الوطني لشباب كرة اليد بطولة العالم منتخب شباب كرة اليد مصر وألمانيا ببطولة العالم

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