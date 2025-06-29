معتمد جمال يوجه رسالة حادة لـ جمهور الأهلي والسبب الشناوي

وجه الكابتن معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لجمهور النادي الأهلي عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج “ملعب البلدوزر”.

وقال معتمد جمال: "حرام عليكم اللي بيحصل في الشناوي ده شايل الفريق".

وأكد مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، هو الأجدر بالمشاركة أساسيًا خلال الموسم الجديد، وليس محمد الشناوي.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: "محمد الشناوي قدَّم مسيرة حافلة مع الأهلي خلال السنوات الماضية، وكان من أفضل لاعبي الفريق في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، لكن لا بد من منح مصطفى شوبير الفرصة في الموسم المقبل، فهو حارس مميز وأثبت جدارته حينما شارك في بعض المباريات بالموسم قبل الماضي، ويجب أن يخرج من عباءة البديل".

وأضاف: "هناك أيضًا محمد سيحا، الذي تعاقد معه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من المقاولون العرب، وهو مكسب كبير للفريق، وسيُصبح من أفضل الحراس في الدوري الممتاز خلال السنوات القادمة".