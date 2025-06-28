81 لاعبا يشاركون في بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالإسكندرية

أقيم مساء اليوم السبت، الإجتماع الفني لبطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للصيد بالجر والجيجنج والكاستنج، والصيد بالتسقيط، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بالتعاون مع نادي الإسكندرية الرياضي “سبورتنج” ونادي اليخت المصري، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري.

وتُقام البطولة تحت رعاية المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد، وبمشاركة نخبة من الصيادين والفرق من مختلف الأندية والهيئات، وتحت إشراف لجان تنظيمية وفنية وتحكيمية متخصصة.

ويشارك في البطولة 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بتجميع المشاركين على مارينا نادي اليخت بالإسكندرية في الثامنة مساءً، لإتمام الإجراءات والاستعداد لبدء منافسات الصيد صباح غدٍ الأحد من بحري والمكس وميامي على أن تختتم البطولة الاثنين.

وتهدف البطولة إلى تشجيع ونشر ثقافة الصيد الرياضي وفق ضوابط و قوانين الحفاظ على البيئة، خاصة بين فئات الشباب و الناشئين، كما تأتي ضمن خطه الاتحاد لنشر رياضة صيد الأسماك في مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي و المنظمه الدولية لرياضة صيد الاسماك (IGFA) و تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ويتخلل الحدث منافسات على عدد من الجوائز للمراكز الاولي للفرق و للمراكز الفردية، وتشمل:

* كأس المركز الأول (تفوق عام ).

* كاس المركز الثاني (تفوق عام)

* كاس المركز الثالث (تفوق عام)

* كأس اكبر سمكه في البطوله.

* كأس افضل صائد.

* كأس مركز اول و ثاني و ثالث ( التسقيط).

وتقام البطولة تحت إشراف المنطقة الشمالية برئاسة خالد البهتيمي.

وتضم اللجنة العليا للبطولة عددًا من الشخصيات البارزة في مجال رياضة الصيد، إلى جانب لجنة تحكيم برئاسة اللواء أحمد نصر، ولجان متخصصة لإدارة البطولة من مختلف الجوانب.

الجدير بالذكر، أن مصر ستستضيف بطولة كأس العالم لصيد الأسماك في عام 2028 بمدينة الجونة بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.