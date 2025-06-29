بفستان صيفي.. رنا سماحة تستعرض رشاقتها بإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت رنا سماحة، مرتديه فستان قصير كاجوال باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل مع وضع قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا سماحة ،في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رنا سماحة