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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشفها بسرعة .. إليك علامات وأعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
اسماء محمد

تعد السكتة الدماغية من المشكلات الصحية المهددة للحياة ويمكن أن تؤدي للوفاة أو الإصابة بمشاكل صحية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الامريكي نعرض لكم أهم العلامات والاعراض التى تساعد على اكتشاف السكتة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية

من خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية، يمكنك اتخاذ إجراء سريع وربما إنقاذ حياة ربما حتى حياتك.

ما هي أعراض السكتة الدماغية عند الرجال والنساء؟

خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ، أو صعوبة في التحدث، أو صعوبة في فهم الكلام.
صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

صعوبة مفاجئة في المشي، أو الدوخة، أو فقدان التوازن، أو عدم التنسيق.

اختبارات السكتة الدماغية في المنزل

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد يعاني من سكتة دماغية، فتصرف بسرعة وقم بإجراء الاختبار التالي:

وجه: اطلب من الشخص أن يبتسم. هل يتدلى جانب واحد من وجهه.

الذراعان: اطلب من الشخص رفع ذراعيه و هل يتجه أحد الذراعين نحو الأسفل.
الكلام: اطلب من الشخص التحدث بعبارات بسيطة هل الكلام غير واضح أو غريب؟

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