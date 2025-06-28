تعد صينية الدبابيس بالزيتون من الأكلات الشهية التى تلقى قبولا بين جميع الأعمار وتناسب العزومات والتجمعات العائلية.

نعرض لكم طريقة صينية الدبابيس بالزيتون في الفرن بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية الدبابيس :

دبابيس دجاج

طماطم

فلفل ألوان

زيتون أسود حلقات

زيتون أخضر حلقات

ملح

فلفل أسود

بودرة ثوم

بودرة بصل

زيت

طريقة عمل صينية الدبابيس بالزيتون:

يتم وضع الدبابيس بالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل في بولة كبيرة.

شوحى الدبابيس في قليل من الزيت على النار وقلبيه من جميع الجهات.

في بولة متوسطة اخلطى الطماطم والفلفل الألوان والزيتون الأسود والأخضر وتتبل بالملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل ويوضع في صينية فرن من البايركس مدهونة سمنة.

رصي الدبابيس في صينية البصل على الخضروات وتطهى في الفرن حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة.