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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

على البحر.. ملك قورة تستعرض جمالها

ملك قورة
ملك قورة
نهى هجرس

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت ملك قورة، على الشاطئ مرتديه جيب بألوان صيفية مبهجة مع توب مكشوف البطن بنفس الألوان ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك قورة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم.

كما اختارت ملك قورة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك قورة 

ملك ملك قورة صور ملك قورة

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