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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بربع صدور.. طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج
ريهام قدري

إذا تودين تقديم أكلات اقتصادية وخفيفة في الصيف  إليك طريقة عمل كفتة الفراخ بربع بانية بطريقة سهلة واقتصادية:

 المكونات:

¼ كيلو صدور فراخ بانيه (مفرومة أو تقطعيها وتفرميها في الكبة)
بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة من الماء
فصين ثوم مفرومين
نصف كوب بقدونس مفروم (اختياري لكن يعطي نكهة حلوة)
1 بيضة صغيرة (للتماسك، ممكن تستغني عنها لو القوام متماسك)
3 ملاعق كبار بقسماط ناعم أو ردة (حسب الحاجة لتماسك الخليط)
ملح + فلفل أسود + بابريكا + كمون + بهارات فراخ (رشة من كل نوع حسب الرغبة)
معلقة صغيرة زيت (اختياري لعجن المكونات)

الطريقة:

افرمي الفراخ في الكبة أو اشتريها جاهزة مفرومة.
في طبق عميق، ضيفي الفراخ + البصلة المبشورة والمعصورة + الثوم + البقدونس + البهارات.
قلبي المكونات جيدا جدًا، ثم ضيفي البيضة والبقسماط بالتدريج لحد ما يبقى القوام متماسك وسهل التشكيل.
غطي العجينة واتركيها  في التلاجة نص ساعة (اختياري بس بيثبت الطعم والقوام).
شكّلي الكفتة على هيئة أصابع أو كور.
الطهي:

تشوي على الجريل أو الطاسة مع نقطة زيت.
أو تحمريها في طاسة بزيت خفيف.
أو تدخليها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 20-25 دقيقة.

أفكار جانبية:

قدميها مع عيش بلدي وسلطة طحينة أو زبادي.
ممكن تحشيها قطعة جبنة صغيرة قبل التشكيل لو حابة تغيير.

اذا كنتي تودين تقديمها بطريقة تناسب الأطفال، تشكل دوائر أو كرات صغيرة وندخل عليها خضار مبشور مثل الكوسة أو الجزر.

كفتة الفراخ كفتة كفتة الدجاج الكفتة

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بربع صدور.. طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج
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