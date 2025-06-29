عبد الرازق مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: يوم فارق في حياة الشعب المصري

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيو .

وجاء نصها : “ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم وبعد، يشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013، التي مثلت يومًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره”.

وأضاف:" وإننى إذ انتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لأدعو الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الآبى، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحققت طموحات الشعب المصرى في غد أكثر اشراقا تحت قيادتكم الحكيمة. وكل عام وفخامتكم بألف خير وسعادة".