علامة فارقة.. رضا فرحات يتحدث عن ثورة 30 يونيو وتأثيرها على مصر

تحدث رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، عن ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، متابعا: الدولة كانت تعاني من حالة القلق الجماعي.

وأضاف أن المواطنين كانوا يشعرون بأن البلد تسرق من تحت أيديهم، حيث تعرضت المؤسسات الشريفة مثل القوات المسلحة والشرطة والإعلام إلى محاولات استنزاف.

وشدد على أن القوات المسلحة في تلك الفترة كانت تتعرض لحملات ممنهجة، لكي يفقد الشعب ثقته في تلك المؤسسة الكبيرة، متابعا: كان هناك انهيار اقتصادي على مستوى الأقليم.

واسترسل: السياحة كانت في طريقها للانهيار، فهي كانت بمثابة معركة بقاء، نتيجة تواجد الجماعات التي تستهدف البلاد، من خلال المظاهرات، متابعا: ثورة 30 يونيو استعادت روح الوطن.