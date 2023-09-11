فريق كورال سوهاج يشدو ويعزف أجمل الألحان في أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان

شارك فريق موسيقى وكورال جامعة سوهاج في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، وقدم عدد من الاغاني والعزف الجماعي والفردي في مسابقة الموسيقى والكورال وذلك بمقر مركز الفنون بجامعة حلوان.

وقدم فريق الكورال غناء جماعي ميدلي للفنان عمار الشريعي الي جانب باقة من الغناء الفردي تضمنت اغنيات "لاموني الناس"، "اسأل روحك"، "الحب اللى كان".

تفاصيل الواقعة

ويذكر ان فريق الموسيقي والكورال يضم ٨ طالبات و١٠ طلاب ويشرف علي فريق الكورال المايسترو احمد عبدالهادي، والموسيقى بقيادة المايسترو حسام عبدالعال، تحت إشراف انتصار ابو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بادارة رعاية الشباب المركزية.