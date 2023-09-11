اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية تبدأ تقييم مشروعات المواطنين بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية في تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

محافظة سوهاج

وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق اهداف الاستدامة.

وكشف "الفقى" عن عدد المشروعات المكتملة والتي بلغ عددها 28 مشروع 3 مشروعات كبيرة الحجم 2 مشروع متوسط 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة 14 مشروعا للشركات الناشئة 3 مشروعات المبادرات المجتمعية 3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، وستقوم اللجنة بالانتهاء من التقييم وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.