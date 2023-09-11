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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخطأ.. مزارع يصيب نفسه بطلق ناري في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، مزارعا في منتصف العقد الرابع من العُمر، مُصابا بطلق ناري أسفل الركبة اليسرى فتحتي دخول وخروج، وعقب تقديم الإسعافات اللازمة له، تم سؤاله عن سبب إصابته وقرر أنه أصاب نفسه عند عبثه بسلاح ناري كان بحوزته في منزله دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو (شعبان ف ع- 35 سنة- مزارع- ومقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري أسفل الركبة اليسرى فتحتي دخول وخروج.

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وبالانتقال والفحص وبسؤاله قرر بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاده، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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