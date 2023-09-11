عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتكتبله عمر جديد.. خروج موظف سوهاج الجامعي من المستشفى بعد نجاته من حريق مسكنه

صدى البلد

صرحت مستشفى سوهاج الجامعي، بخروج موظف في نهاية العقد السادس من العُمر، عقب تماثله للشفاء، حيث كان قد أصيب باختناق عندما اشتعلت النيران بشقة مسكنه، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، حيث أشعلت النيران بالشقة بسبب بقايا سيجارة مُشتعلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده نشوب حريق بشقة سكنية، وإصابة شخص دائرة القسم.

المؤبد وغرامة100 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية طالب الهيروين

ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء منتهية الصلاحية في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الرابع ملك المدعو (مدحت ص.ع.ع- 59 سنة- موظف- ويقيم بمفرده بذات العنوان)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، مضيفًا أنه حال استيقاظه من النوم فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة واشتعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة.

وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سيجارة مشتعلة على منضدة السفرة، ونفي الشبهة الجنائية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده؛ نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المذكور بحالة اختناق؛ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق شقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

موضوعات متعلقة

مزارع ينهي حياته شنقًا بمنزله في سوهاج

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فولكس فاجن تقدم ID.6 CROZZ الكهربائية الجديدة .. بهذا السعر

مقابل فائدة 36%.. تفاصيل سقوط تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه..اعرف العقوبة

دعاء المضطرين للفرج العاجل .. يا حي يا قيوم

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بشرى سارة بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 طلاب الدور الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ