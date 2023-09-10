المؤبد وغرامة100 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية طالب الهيروين

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، على طالب في بداية العشرينات من العُمر؛في قضية إتجار في مادة الهيروين المُخدرة، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه؛ إثر إدانته بقضية إحراز سلاح أبيض دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023م، بدائرة مركز شرطة أخميم، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المدعو (خالد. ع. م- 20 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، في مادة الهيروين المُخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط الطالب وبحوزته 12 لفافة من الهيروين وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مادة الهيروين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.