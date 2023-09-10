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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لصقل مواهب الطلاب.. جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي

صدى البلد

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، مع الدكتور محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وذلك لبحث آليات التعاون الثقافى بين الجانين فى كافة المجالات، بحضور كلاً من الدكتور علاء غلاب والدكتور محمد عبد الحميد منسقي المبادرة بالجامعة وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج.

وأوضح "النعماني"، أن هذا اللقاء جاء تنفيذاً لإستراتيجية  الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسؤوليتهم الوطنية، وتشجيعًا لهم على صقل مواهبهم، حيث تناول مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وذلك بهدف إكتشاف المبدعين من الطلاب والطالبات في مختلف القطاعات الثقافية، لتنمية هذه الموهبة وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة.

وأضاف أنه تم مناقشة تنظيم معارض الفن التشكيلي للطلبة والطالبات بالجامعة، بهدف تنمية وتطوير قدرات الطلاب الإبداعية ومنحهم فرص المشاركة بأعمالهم الفنية فى المحافل المختلفة، وإقامة صالونات الشعر مع رموز المدارس المختلفة فى الشعر والنقد.

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وذلك لتصويب مسارات المواهب الادبية والاحتكاك مع المهتمين بالشعر، وإقامة ندوات فكرية وتوعوية مع رموز الفكر والثقافة والاعلام والفن، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وبث روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع والاقتداء بالنماذج على كافة الاصعدة.

وأشار الدكتور محمد نبيل الي انه من خلال التعاون سيتم تنظيم حفلات فنية ما بين الفنون الشعبية والموسيقي العربية بهدف الحفاظ على جماليات الذوق العام، والتدريب على التذوق الفنى الايجابي واستعادة القيم الفنية من خلال الموروث الشعبى، ومن خلال الأغاني الوطنية والقيمية والدينية وغيرها.

واقامة معارض للكتاب بأسعار مخفضة بهدف إثراء المكتبة الخاصة لكل طالب وتحقيق ثراء معرفى، الي جانب تنظيم مسابقات إبداعية تنافسية بين الطلاب ومنها الموسم المسرحى او الدورى بين كليات الجامعة.

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