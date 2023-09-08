“الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"..جامعة سوهاج: نسعى للمنافسة في جميع أنشطة أسبوع الشباب

انطلقت بعثة جامعة سوهاج المشاركة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري تحت شعار “الجمهورية الجديدة.. حلم وطن" وذلك من امام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

والتقى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بافراد البعثة قبل مغادرتهم وحث الطلبة والطالبات علي المنافسة في جميع الأنشطة والحصول علي مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن بعثة الجامعة تضم 159 فرداً، من بينهم 111 طالبًاو طالبة، إلى جانب هيئة الإشراف.

وسوف يشارك طلاب البعثه في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

جامعة سوهاج

وقال "رئيس الجامعة" انه غادر امس الفوج الاول من البعثه الذي ضم فريق الجوالة من الطلاب وهيئة الاشراف والسواعد الطلابية، وذلك للاستعداد والتجهيز للافتتاح الكشفي والمشاركه في كرنفال الجامعات و الذى سيتم تنفيذه بجامعة حلوان يوم الجمعة الموافق ٨ سبتمبر، كما غادر اليوم الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق الطلابية المشاركة بالانشطة المختلفة بالاسبوع.

وتُشارك بعثة جامعة سوهاج بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثه، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.