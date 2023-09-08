عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

“الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"..جامعة سوهاج: نسعى للمنافسة في جميع أنشطة أسبوع الشباب

صدى البلد

انطلقت بعثة جامعة سوهاج المشاركة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري تحت شعار “الجمهورية الجديدة.. حلم وطن" وذلك من امام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

والتقى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بافراد البعثة قبل مغادرتهم وحث الطلبة والطالبات علي المنافسة في جميع الأنشطة والحصول علي مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن بعثة الجامعة تضم 159 فرداً، من بينهم 111 طالبًاو طالبة، إلى جانب هيئة الإشراف.

وسوف يشارك طلاب البعثه في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

دهسته سيارة نصف نقل.. التصريح بدفن جثمان موظف في سوهاج

تحرير 126 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

جامعة سوهاج

وقال "رئيس الجامعة" انه غادر امس الفوج الاول من البعثه الذي ضم فريق الجوالة من الطلاب وهيئة الاشراف والسواعد الطلابية، وذلك للاستعداد والتجهيز للافتتاح الكشفي والمشاركه في كرنفال الجامعات و الذى سيتم تنفيذه بجامعة حلوان يوم الجمعة الموافق ٨ سبتمبر، كما غادر اليوم الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق الطلابية المشاركة بالانشطة المختلفة بالاسبوع.

وتُشارك بعثة جامعة سوهاج بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثه، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.

IMG-20230908-WA0008
IMG-20230908-WA0008
IMG-20230908-WA0009
IMG-20230908-WA0009
IMG-20230908-WA0010
IMG-20230908-WA0010
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج الجمهورية الجديدة جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

موضوعات متعلقة

احذروا .. التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران بحظيرة وتمتد لمنزل في سوهاج

ترشيحاتنا

الإعلامي أحمد فؤاد: مباراة مصر أمام إثيوبيا اليوم «رد اعتبار»

مي البحيرى للسيدات : لو جوزك بصباص سيبيه يفك عن نفسه بلاش مبالغة

دون أي دليل يدعم أقواله.. زيلينسكي: بوتين كان وراء مصرع قائد فاجنر

سجدة الفرح و“خراب البيوت”| طليقة حسن شاكوش تثير الجدل باعتذار.. وهذه قصة “خناقة” فرح شعبان

الإمارات تعلن العثور على جثة أحد طياري رحلة التدريب الليلية

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ