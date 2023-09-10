أسبوع الشباب.. منتخب الشطرنج بجامعة سوهاج يحقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية

حقق منتخب الشطرنج بجامعة سوهاج الفوز في الجولة الأولي والثانية فردي في منافسات اسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن".

وأضافت أسماء عمر محمد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بادارة رعاية الشباب المركزية أنه فاز في الجولة الأولي الطالب ميخائيل صفوت بكلية الحاسبات والمعلومات مع لاعب جامعة السويس، والطالب استيفن عاطف بكلية الصيدلة فاز على لاعب جامعة حلوان الأهلية.

جامعة سوهاج

والطالبة هميس كمال بكلية الآداب فازت علي لاعبه جامعة السادات، مضيفة أنه في الجولة الثانية فاز الطالب ميخائيل صفوت علي لاعب من جامعة طنطا، كما تعادل الطالب استيفن عاطف مع لاعب من جامعة عين شمس، وفازت الطالبة آيات صبري كلية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي علي لاعبه جامعة كفر الشيخ.

ومن الجدير بالذكر أن فريق الشطرنج بجامعة سوهاج يتكون من ٤ طلاب ٢ طلبة و٢ طالبات، ويقوم بتدريبهم الكابتن محمد علي بمنطقة الصعيد للشطرنج.