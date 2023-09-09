بدء الدراسة ببرنامجي اللغتين الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بآداب سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء الدراسة ببرنامجي "اللغتين الإنجليزية والفرنسية" و"الترجمة التركية والفارسية" بمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك بناءاً علي القرار الوزاري رقم ٤٤٤٠.

وقال "النعماني" أن الجامعة تخطو خطوات جادة لتفعيل العديد من البرامج الجديدة، ذات جودة عملية، لرفع مهارات الخريجين بما يضمن إعداد جبل متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة، و بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية.

وأوضح ان هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويقوم بالتدريس بها نخبة منتقاة من الأساتذة المتخصصين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة تسعي الي التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية،، مضيفاً ان تفعيل البرنامجين جاء بناءاً علي موافقة المجلس الأعلى للجامعات و موافقة لجنة قطاع الآداب، ومجلس الجامعة.

جامعة سوهاج

واضاف أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة وقد جري تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد توفيق عميد الكلية الي ان كلية الاداب تقدم مجموعة من البرامج التعليمية عالية المستوي لصقل مهارات الطلاب نحو سوق العمل المصري والاقليمي.

كما انه تمت الموافقة ايضاً في شهر اغسطس الماضي علي بدء الدراسة ببرامج «السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد، وبرنامج اللغة اليونانية الحديثة وآدابها».