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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 9 مدمني شابو وحشيش في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بتجديد حبس 9 أشخاص من عائلة واحدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر حيازتهم كمية من مادتي الشابو والحشيش، بقصد التعاطي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود مفاده تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 9 أشخاص من عائلة واحدة، وبحوزتهم كمية من مادتي الشابو والحشيش.

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بالانتقال والفحص، تبين ضبط كل من “ع. م. ص”، وشهرته "ع"، 30 سنة، عاطل، بحوزته 12 جرامًا من مخدر الشابو ومبلغ مالي 1500 جنيه وميزان وسلاح أبيض، و"ح. م. ح"، 30 سنة، وبحوزته 10 جرام شابو، و"ا. ل. ا"، 16 سنة، وبحوزته سلاح أبيض، و"أ. ع. ا"، 27 سنة، وبحوزته 3 جرامات شابو، و"أ. ح. خ"، بحوزته 6 جرامات من مخدر الشابو، ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وكل من “ا. م. ا”، 35 سنة، عاطل، بحوزته 15 جرامًا من مخدر الشابو ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، و"ي. م. م"، 22 سنة، بحوزته 3 جرامات شابو، و"م. ع. ع"، 32 سنة، عاطل، وبحوزته 35 قطعة حشيش ومبلغ مالي 2000 جنيه، والمدعو “ع. ا. م. ا”، 27 سنة، وبحوزته 10 جرام شابو و15 قطعة حشيش ومبلغ مالي 900 جنيه وميزان حساس.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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