أسبوع الشباب.. جامعة سوهاج تفوز على المنصورة في كرة القدم الخماسي

فاز فريق جامعة سوهاج في خماسي كرة القدم "طلبة"، على جامعة المنصورة ٣-٢ وذلك في مباريات المجموعة الأولي، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

48 جامعة تشارك في أسبوع الشباب

وتستضيفاسبوع الشبب جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ان الفريق يضم ٨ طلاب، وقام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.