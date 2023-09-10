ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء منتهية الصلاحية في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء، بها 174 كيلو جراما من الزبدة الصفراء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بدائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء، بكل كرتونة 6 عبوات بإجمالي 120 عبوة، تزن الواحدة كيلو و450 جراما، بإجمالي 174 كيلو جراما زبدة صفراء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بدائرة المديرية.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.