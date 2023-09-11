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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس صاحب ورشة تصليح سيارات أنهى حياة سائق توكتوك في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب ورشة تصليح سيارات، من ابناء منطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة سائق توكتوك في منتصف العشرينات من العُمر.

والتخلص من جثته داخل مصرف مائي، عقب تسديد عدة طعنات له بواسطة سـ.ـلاح أبيض، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث  الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثة المدعو "روماني ف.ع- 24 سنة- ويقيم دائرة المركز"، داخل مصرف مائي.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن أن الجثـ.ـة بها آثار طعنات بمختلف أنحاء الجثـ.ـمان، وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خالد أ.ح- 42 سنة- ميكانيكي- ويقيم ناحية نجع ابو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"، وهو أحد أصحاب ورش تصليح السيارات والدرجات النارية بمركز دار السلام.

وأثبتت تحريات المباحث أنه هناك خلافات مالية قائمة بين المجني عليه "سائق توكتوك" وصاحب الورشة "الجاني"، حيث نشبت بينهما خلافات على ثمن التوك توك الخاص بالمجني عليه؛ لأنه كان يرغب في بيعه لمروره بضائقة مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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