إنقلاب ملاكي ينهي حياة عامل ويصيب صديقيه في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر بينما أصيب شخصان أخران بإصابات مختلفة بأماكن متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، ووجود جثة ومصابين دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (أحمد م ع- 24 سنة- سائق- ومقيم قنا)، أختلت عجلة القيادة بيديه؛ مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق؛ نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو (محمود ب ع م- 37 سنة- عامل- ومقيم بندر أسوان)؛ نتيجة إصابته بنزيف بالمخ.

واصيب كل من:" قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، ومستقل السيارة المدعو محمود ج ع- 35 سنة- عامل- ومقيم دائرة قنا- بكسر بالقدم اليسرى"، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي كما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.