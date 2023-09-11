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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق جامعة سوهاج لكرة القدم يتفوق على الجلالة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى

صدى البلد

تصدرت جامعة سوهاج المجموعة الأولى في منافسات خماسي كرة القدم بعد تغلبها على جامعة الجلالة بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى وتحصد المركز الأول وتصعد لدور ال ١٦، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بحلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ان فريق الجامعة في خماسي كرة القدم حقق الانتصار الثالث بالمجموعة الأولي بعد أن تغلب على خماسي قدم جامعة المنصورة بنتيجة ٣ صفر.

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جامعة سوهاج

وعلى جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على خماسي قدم جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

ومن الجدير بالذكر ان فريق الجامعة يتكون من ٨ طلاب، قام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.

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