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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظة: أمطار ورياح خلال الساعات القادمة

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا عاصفة دانيال بدأت في تأثيرها على الدولة المصرية اليوم بدخول العاصفة الجوية للأراضي الليبية بدأت تفقد جزءا كبيرا من قوتها وبدأت تأثيرها علي مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا أثر علي الصحراء الغربية.

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الأرصاد تكشف تأثير إعصار دانيال على مصر

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أسامة أبو هيبة: أحياء كاملة أغرقها إعصار دانيال في ليبيا .. فيديو

 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذا المنخفض أدي الي حالة من عدم إستقرار الأرصاد الجوية مما أدي إلي سقوط الأمطار في محافظة مطروح ما بين الخفيفة الي المتوسطة، وسقوط الأمطار الرعدية علي السلوم وسيوة وبعض المناطق من الضبعة.

وتابعت منار غانم، أن سرعة الرياح تجاوزت الـ 50 كيلومتر في الساعة وتدهور الرؤية السطحية لبعض الأماكن، مشيرة إلى أن المتوقع خلال الساعات القادمة سقوط الأمطار علي محافظة الإسكندرية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

إعصار دانيال الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الصحراء الغربية المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية برنامج مساء dmc هيئة الأرصاد الجوية قناة dmc الفضائية

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