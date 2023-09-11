أسامة أبو هيبة: أحياء كاملة أغرقها إعصار دانيال في ليبيا .. فيديو

قال أسامة أبو هيبة، عضو لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية البيضاء الليبية، إن الوضع في ليبيا منذ أمس وهى خارج السيطرة وهناك ضحايا ومفقودين بإعداد كبيرة، مشيراً إلى أن هناك أحياء كاملة غرقت في التجمعات المائية.

وأضاف "أبو هيبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن أغلب المناطق التي حاصرتها المياة كانت من الأحياء القديمة، موضحاً أنه لا يوجد حصر بإعداد المفقودين والضحايا حتي الآن بسبب الأوضاع السيئة، وهناك مناطق يصعب الوصول إليها في الوقت الحالي.

وتابع أسامة أبو هيبة، أن مستشفي بلدية البيضاء خرجت عن الخدمة بسبب المياه التي اغرقتها من جراء إعصار دانيال.