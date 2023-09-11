ماذا فعلت العاصفة دانيال في ليبيا؟..السيول تجرف الجثث للبحر..انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار الجسور|فيديو

تواجه ليبيا أزمة كبيرة بسبب الآثار الكارثية التي خلفتها العاصفة دانيال التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وأحالت البلد العربي إلى مناطق منكوبة، حيث أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن عدد الضحايا جراء الفيضانات في درنة تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا.

كانت مناطق الشرق الليبي أكثر المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال، وأبرزها درنة التي أعلنت منطقة منكوبة، حيث انهار فيها سدان تسببا في كوارث عديدة.

وقال أحد المواطنين الليبين إن السيول جرفت الجثث إلى البحر، مشيرا إلى أن الكارثة أكبر مما يتخيل العقل، جراء انهيار السد الكبير، وانهيار مئات البيوت والعمارات على جانبي الوادي، وتفرع السيول إلى داخل البلاد، والجبيلة والمغار على ارتفاع طابق وطابقين، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأكد المواطن الليبي أن الجثث في كل مكان تحت الأنقاض، وداخل البيوت، وما يرميه البحر هنا وهناك. الوضع أكبر من كلمة كارثة.

ولما تقطعت بهم السبل لجأ بعض المواطنين الليبيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتنويه عن الكارثة التي حلت بهم، مؤكدين وجود عشرات المفقودين والوفيات بمدينة درنة، إلى جانب جثث ألقتها السيول في البحر، ناهيك عن انقطاع الطرق المؤدية إلى درنة باستثناء طريق (الظهر الحمر) جنوب المدينة.

وتسببت السيول في تدمير جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

طوارئ في الموانئ النفطية

الأزمة التي تواجهها ليبيا امتدت إلى الموانئ النفطية، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية النفط أمس الأحد، حالة الطوارئ القصوى في أربعة من الموانئ النفطية، مع احتمالات إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة وبريقة والسدرة حتى غد الثلاثاء.

ولم يكن الحال في مدينة سوسة أفضل من درنة، حيث كشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، مساء اليوم الإثنين، مشاهد كارثية من المدينة، التي غمرتها مياه السيول في الوقت الذي تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات انتشال الضحايا بالساحل الأخضر، وإنقاذ العالقين في المنطقة الشرقية.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو لسيارات مكدسة جرفتها السيول على جانبي الطريق، ومنازل مهدمة، واختفاء مظاهر الحياة بمدينة سوسة، التي انقطعت عن المدن المجاورة، وغرقت مدنها تحت المياه.

وفي مدينة البيضاء أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 23 ضحية.

الأزمة التي تحاصر الليبيين استدعت تعاطفا عربيا كبيرا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدى تضامن مصر مع الليبيين في مصابهم الأليم، جراء عاصفة دانيال، وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا".

وتسبب الوضع الكارثي الذي تشهده ليبيا في إعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.