عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا فعلت العاصفة دانيال في ليبيا؟..السيول تجرف الجثث للبحر..انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار الجسور|فيديو

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في ليبيا

تواجه ليبيا أزمة كبيرة بسبب الآثار الكارثية التي خلفتها العاصفة دانيال التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وأحالت البلد العربي إلى مناطق منكوبة، حيث أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن عدد الضحايا جراء الفيضانات في درنة تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا.

كانت مناطق الشرق الليبي أكثر المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال، وأبرزها درنة التي أعلنت منطقة منكوبة، حيث انهار فيها سدان تسببا في كوارث عديدة.

وقال أحد المواطنين الليبين إن السيول جرفت الجثث إلى البحر، مشيرا إلى أن الكارثة أكبر مما يتخيل العقل، جراء انهيار السد الكبير، وانهيار مئات البيوت والعمارات على جانبي الوادي، وتفرع السيول إلى داخل البلاد، والجبيلة والمغار على ارتفاع طابق وطابقين، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأكد المواطن الليبي أن الجثث في كل مكان تحت الأنقاض، وداخل البيوت، وما يرميه البحر هنا وهناك. الوضع أكبر من كلمة كارثة.

ولما تقطعت بهم السبل لجأ بعض المواطنين الليبيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتنويه عن الكارثة التي حلت بهم، مؤكدين وجود عشرات المفقودين والوفيات بمدينة درنة، إلى جانب جثث ألقتها السيول في البحر، ناهيك عن انقطاع الطرق المؤدية إلى درنة باستثناء طريق (الظهر الحمر) جنوب المدينة.

وتسببت السيول في تدمير جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

طوارئ في الموانئ النفطية 

 

الأزمة التي تواجهها ليبيا امتدت إلى الموانئ النفطية، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية النفط أمس الأحد، حالة الطوارئ القصوى في أربعة من الموانئ النفطية، مع احتمالات إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة وبريقة والسدرة حتى غد الثلاثاء.

ولم يكن الحال في مدينة سوسة أفضل من درنة، حيث كشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، مساء اليوم الإثنين، مشاهد كارثية من المدينة، التي غمرتها مياه السيول في الوقت الذي تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات انتشال الضحايا بالساحل الأخضر، وإنقاذ العالقين في المنطقة الشرقية.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو لسيارات مكدسة جرفتها السيول على جانبي الطريق، ومنازل مهدمة، واختفاء مظاهر الحياة بمدينة سوسة، التي انقطعت عن المدن المجاورة، وغرقت مدنها تحت المياه.

وفي مدينة البيضاء أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 23 ضحية.

الأزمة التي تحاصر الليبيين استدعت تعاطفا عربيا كبيرا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدى تضامن مصر مع الليبيين في مصابهم الأليم، جراء عاصفة دانيال، وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا".

وتسبب الوضع الكارثي الذي تشهده ليبيا في إعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.

العاصفة دانيال في ليبيا ماذا فعلت العاصفة دانيال في ليبيا العاصفة دانيال ليبيا السيول الجثث إلى البحر انقطاع الكهرباء والاتصالات الجسور أسامة حماد درنة الشرق الليبي انهيار السد الكبير الموانئ النفطية المؤسسة الوطنية النفط رأس لانوف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

موضوعات متعلقة

فقدت قوتها.. هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن العاصفة دانيال |فيديو

العاصفة دانيال وصلت.. الأرصاد تحدد المحافظات المتضررة غدا الثلاثاء.. وتحذير عاجل للمواطنين

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ