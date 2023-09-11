سرايا الشرق الأوسط: سنكون أكبر مورد لمنتجات الجوجوبا في العالم خلال عامين

أكد الدكتور نبيل الموجي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، أن الشركة تحتوي على مخازن لتخزين بذور الجوجوبا، مشيرًا إلى أن أي مزرعة في مصر من الممكن أن تورد البذور للشركة بشرط أن تمر بالاختبارات اللازمة.



وتابع "الموجي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن بذور الجوجوبا يتم عصرها داخل المصنع، للحصول على المنتجات المختلفة الخاصة بالجوجوبا، مشيرًا أن هدف الشركة هو التوسع في الرقعة الزراعية، وليس الربح فقط، معقبًا: "عايزين نصدر سمعة مصر إلى الخارج".



وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، أن هذا المصنع خلال عامين سيكون أكبر مورد لمنتجات الجوجوبا للعالم كله، سواء منتجات خام او في شكل زيوت وخلافه.