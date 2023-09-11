متخصصة في دراسات الشرق الأوسط: شعب قره باغ قد يعاني من مجاعات وتطهير عرقي

قالت الدكتورة أراكس باشايان، المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط، إن هناك قلقاً كبيراً بشأن الوضع في إقليم قره باغ، حيث أطلقت أذربيجان حملة لإغلاق ممر لاتشين بشكل غير قانوني ونصبت حواجز حول الإقليم.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الأخبارية”، إلى أن هذا التصعيد أثر بشكل كبير على إمدادات المواد الغذائية وأيضاً على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما أثر سلباً على حياة السكان في الإقليم.

وأوضحت أن المحلات التجارية والمدارس قد تم إغلاقها، وأن هناك قيوداً كبيرة على حرية الحركة في الشارع بين المواطنين. وبناءً على هذه الأوضاع الصعبة، هناك مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، وربما تكون هناك تهديدات بحدوث مجاعات أو أعمال عنف تطهير خلال الأيام المقبلة.