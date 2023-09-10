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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرحة عارمة.. نتنياهو يشيد بمشروع ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالإعلان عن الممر الاقتصادي الواعد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) باعتباره "أخبارًا رئيسية سارة" للإسرائيليين، ووصفه بأن "أكبر مشروع تعاون في تاريخنا" سيغير وجه الشرق الأوسط وإسرائيل، وسيفيد العالم بأسره.

 

وتم الإعلان بشكل مشترك عن الممر الاقتصادي الجديد، الذي يراه الكثيرون بديلاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية المثيرة للجدل، يوم السبت، من قبل قادة الولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

 

ووفقا للموقع حكومة الاحتلال، قال نتنياهو، في رسالة فيديو نشرت في وقت متأخر من مساء السبت، إن إسرائيل محور مشروع دولي غير مسبوق سيربط البنية التحتية من آسيا إلى أوروبا.

 

وتابع: "أرحب بالبيان الذي أصدرته اليوم الولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا".

 

وذكر في رسالته: "أسبوع جيد لكم أيها المواطنون الإسرائيليون.. يسرني أن أبلغكم هذا المساء ببعض الأخبار الرئيسية".

 

وجاءت رسالته بينما احتج مئات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء التي يعتقدون أنها ستقوض سلطة القضاء.

 

وقال إن "إسرائيل تلعب دورًا محوريًا في مشروع دولي غير مسبوق يربط البنية التحتية من آسيا إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن هذا الربط سيحقق أيضًا رؤية تعود لسنين طويلة السنوات والتي ستغيّر وجه الشرق الأوسط وإسرائيل، وستؤثر على العالم بأسره".

 

وأوضح نتنياهو أنه: "تبدأ هذه الرؤية في الهند، وتمر عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل الوصول إلى أوروبا".

 

واستطرد: "إني أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة والهند والسعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا اليوم التي أعلنت عن تدشين مشروع سيحقق انفراجة بإنشاء ممر اقتصادي يمتد من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث يسرني أن أزف لكم مواطني إسرائيل بشرى تحول دولتنا دولة إسرائيل إلى مفرق رئيسي في هذا الممر الاقتصادي إذ ستفتح سككنا الحديدية وموانئنا البحرية بابًا جديدًا من الهند عبر السرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا وبالاتجاه المعاكس أيضًا من أوروبا إلى الهند عبر الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة".

 

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، على المجهود الكبير الذي تمخض عنه هذا الإعلان التاريخي الذي صدر اليوم. قبل عدة أشهر اتصلت الولايات المتحدة بنا بشأن تحقيق هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين هي أجرت اتصالات دبلوماسية مكثفة من أجل تحقيق هذه الانفراجة اليوم".

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