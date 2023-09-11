وهبة: التضامن تطلق برنامج وقائيا لحماية طلاب المدارس من المخدرات في 8000 مدرسة

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تفاصيل إطلاق التضامن برنامج وقائيا لحماية طلاب المدارس من المخدرات في 8000 مدرسة.

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هناك إهتمام كبير من قبل القيادة السياسية تجاه ملف مكافحة الإدمان والتعاطي خلال العشر سنوات الماضية، موضحاً أن صندوق مكافحة المخدرات يعمل علي أكثر من محور لحل هذه المشكلة.

وتابع مدحت وهبة، أن تم البدء في تنفيذ من العديد من البرامج التوعوية الناجحة لتوعية الطلاب داخل المدارس والجامعات وأيضاً توعية الأهالي بمخاطر المخدرات.